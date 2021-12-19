У Плані оборони України прописані дії для кожної інституції та структури, - Данілов
У Плані оборони прописаний детальний алгоритм дій для кожної української інституції та структури
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі одного із телеканалів, передає НВ.
Він повідомив, що вперше в історії у випадку оборони будуть задіяні всі органи, зокрема центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші інституції."Раніше План оборони - це був тільки Генштаб, ЗСУ та групи, які стосуються сектору безпеки та оборони. Цей план - значно ширший документ. Усі відомства, що мають до цього стосунок, вже визначені як структури, які братимуть у цьому участь", - розповів Данілов.
Він сказав, що "війна - це справа всіх" і додав: такого, що одні органи залучать, а інші спостерігатимуть, не може бути.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони додав, що це було, коли РФ через своїх агентів мала вплив на наш сектор оборони, коли у нас міністром оборони був громадянин Російської Федерації, і навіть не один.
- 15 жовтня 2021 року на засіданні Ради національної безпеки і оборони затвердили План оборони України.
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