У Плані оборони України прописані дії для кожної інституції та структури, - Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі одного із телеканалів, передає НВ.

Він повідомив, що вперше в історії у випадку оборони будуть задіяні всі органи, зокрема центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші інституції.

"Раніше План оборони - це був тільки Генштаб, ЗСУ та групи, які стосуються сектору безпеки та оборони. Цей план - значно ширший документ. Усі відомства, що мають до цього стосунок, вже визначені як структури, які братимуть у цьому участь", - розповів Данілов.

Він сказав, що "війна - це справа всіх" і додав: такого, що одні органи залучать, а інші спостерігатимуть, не може бути.



Секретар Ради нацбезпеки та оборони додав, що це було, коли РФ через своїх агентів мала вплив на наш сектор оборони, коли у нас міністром оборони був громадянин Російської Федерації, і навіть не один.

15 жовтня 2021 року на засіданні Ради національної безпеки і оборони затвердили План оборони України.