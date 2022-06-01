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У поїздах Інтерсіті+ знову запрацював дитячий кінотеатр 

1 червня, 2022 середа
16:25
Новини

1 червня, вперше після повномасштабного вторгнення у поїзді Інтерсіті+ знову запрацював дитячий кінотеатр

Про це повідомляють на сторінці у соцмережі Укрзалізниці.

"Ми запустили його буквально за два дні до початку війни, і поїзд з кінотеатром встиг зробити лише один рейс. Після цього почалась велика евакуація, і кінотеатр довелось демонтувати, щоб дати більше місця для пасажирів, які евакуюються.

Тепер, на дев’яносто восьму добу спротиву України російській агресії, ми відновили функціонування кінотеатру", – йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці додають, що поїзд Інтерсіті+ з дитячим кінотеатром курсуватиме з Києва до Вінниці та Чернігова, а доступ до кінотеатру матимуть усі маленькі пасажири, незалежно від класу місць.

  • Нагадаємо, вперше за два роки Укрзалізниця запускає поїзд Київ - Черкаси

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Укрзалізниця
кінотеатр
війна з Росією
Інтерсіті+
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