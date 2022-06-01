У поїздах Інтерсіті+ знову запрацював дитячий кінотеатр
1 червня, вперше після повномасштабного вторгнення у поїзді Інтерсіті+ знову запрацював дитячий кінотеатр
Про це повідомляють на сторінці у соцмережі Укрзалізниці.
"Ми запустили його буквально за два дні до початку війни, і поїзд з кінотеатром встиг зробити лише один рейс. Після цього почалась велика евакуація, і кінотеатр довелось демонтувати, щоб дати більше місця для пасажирів, які евакуюються.
Тепер, на дев’яносто восьму добу спротиву України російській агресії, ми відновили функціонування кінотеатру", – йдеться в повідомленні.
В Укрзалізниці додають, що поїзд Інтерсіті+ з дитячим кінотеатром курсуватиме з Києва до Вінниці та Чернігова, а доступ до кінотеатру матимуть усі маленькі пасажири, незалежно від класу місць.
- Нагадаємо, вперше за два роки Укрзалізниця запускає поїзд Київ - Черкаси
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