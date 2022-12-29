У поліції розповіли, чи каратимуть порушників комендантської години в новорічну ніч

Про це інформують на сайті Національної поліції України.

В Україні кожний регіон самостійно встановив період комендантської години. Якщо у цей час людину зупинять поліціянти:

"Важливо мати з собою завжди документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції. Чи хотілося б там опинитися у новорічну ніч? Не думаю", - каже Ігор Клименко.

Голова Нацполіції пояснив, що правоохоронці перевірятимуть документи, за "обґрунтованої потреби" можуть провести поверхневий огляд українця чи авто. Якщо виявиться, що особа підозрюється в незаконній діяльності, то її можуть затримати.

"Якщо спростити, то якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами й вирішив прогулятися у комендантську годину, то вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви щодо ваших намірів, то є ризик новорічну ніч провести у підрозділі поліції", - додав Клименко.