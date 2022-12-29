У поліції розповіли, чи каратимуть порушників комендантської години в новорічну ніч
Голова Національної поліції України Ігор Клименко відповів, що чекає на порушників комендантської години у Новий рік
Про це інформують на сайті Національної поліції України.
В Україні кожний регіон самостійно встановив період комендантської години. Якщо у цей час людину зупинять поліціянти:
"Важливо мати з собою завжди документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції. Чи хотілося б там опинитися у новорічну ніч? Не думаю", - каже Ігор Клименко.
Голова Нацполіції пояснив, що правоохоронці перевірятимуть документи, за "обґрунтованої потреби" можуть провести поверхневий огляд українця чи авто. Якщо виявиться, що особа підозрюється в незаконній діяльності, то її можуть затримати.
"Якщо спростити, то якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами й вирішив прогулятися у комендантську годину, то вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви щодо ваших намірів, то є ризик новорічну ніч провести у підрозділі поліції", - додав Клименко.
26 грудня стало відомо, що комендантську годину в Україні у новорічну ніч не скасовуватимуть, продовжується заборона на салюти та петарди. І в ніч 31 грудня – 1 січня правоохоронці перевірятимуть та затримуватимуть порушників.
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