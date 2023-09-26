У полку Калиновського запропонували створити білоруський батальйон у складі Литовсько-польсько-української бригади

Про це інформує REFORM.by з посиланням на дискусію в неприбутковій організації - Рада зовнішньої політики "Українська призма".

"Хотів би звернути увагу на розгортання повноцінної військової частини у складі Литовсько-польсько-української бригади. Власне, ця бригада створювалася, в тому числі з такою інформаційною метою. Мається на увазі концепція Балто-Чорноморського регіону. І бракує білоруської складової", – розповів Кабанчук.

Він наголосив, що деякі білоруси в Україні беруть участь в бойових діях у складі різних формувань, а щоб посилити військову складову можна було б, створивши легальний підрозділ за межами Білорусі.

"Найбільше їх у Калиновському полку. Окремо полк Калиновського не існує. Такої юридичної одиниці в Україні немає. І ця бригада, якби, наприклад, батальйон був розгорнутий в Україні, фактично дала б можливість формально інституціоналізувати білоруських добровольців. Це дозволило б підвищити якість рекрутингу, якість документального забезпечення, збільшити інформаційну складову Білорусі, якої зараз не вистачає", -– пояснив заступник командувача ПАК.

Кабанчук каже, є велика кількість білорусів, які готові служити в білоруському підрозділі за умови легального статусу в ЄС. Тому він пропонує розмістити батальйон у Польщі.

"У нас є більшість білоруських патріотів, які хочуть долучитися до цієї військової складової, але з тих чи інших причин – це в першу чергу фінансово і документально – вони не можуть потрапити на територію України, але готові служити на території Європейського Союзу. А один батальйон можна було б розгорнути в Польщі, де зосереджена найбільша білоруська діаспора. З умовою, що цей батальйон буде виконувати військово-поліцейські функції. Наприклад, він міг би використовуватися для хорони польського кордону", – резюмує Кабанчук і додає, що саме по собі розміщення ще одного батальйону на території Євросоюзу дало б білоруських новобранців, які становили б кістяк бригади Острозького.

Довідково. Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького є окремою бригадою триполкового складу країн Люблінського трикутника, яка призначена для участі в міжнародних миротворчих та гуманітарних операціях (включаючи операції, що проводяться під егідою ООН, ЄС та НАТО). Створення бригади є частиною плану підтримки України, прийнятого після саміту НАТО в Ньюпорті.