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Ексклюзив

Бійці полку Калиновського та їхні цивільні співгромадяни запустили над Білоруссю біло-червоно-білий стяг

19 вересня, 2023 вiвторок
22:12
Світ запуск прапора

У вівторок, 19 вересня, на кордоні з Республікою Білорусь за ініціативи цивільних громадян цієї країни, а також військовослужбовців білоруського полку імені Кастуся Калиновського Збройних Сил України відбулася акція присвячена дню біло-червоно-білого прапора

Про це розповіли кореспонденти Еспресо.

Білоруси, які втекли від тиранії самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, у співпраці з волонтерами підняли в повітря величезний прапор, який має розміри 5 на 10 метрів. Стяг полетів до Білорусі, де у 2020-му році став символом опору проти диктатури так званого лідера.

запуск прапора

На цю мить символ свободи білоруського народу режим визнав забороненим, а його використання карається кримінальною відповідальністю. Попри це багато білорусів вважають, що їхня держава фактично під окупацією.

запуск прапора

Акція з прапором мала на меті надихнути своїх земляків на діалог з українцями. Важливо, що під час акції звучала пісня українського автора Івана Семесюка "Червоноє і бєлоє".

Прапор полетів до Білорусі, як символ свободи.

Довідково. Біло-червоно-білий прапор – історичний національний символ Білорусі, офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918–1919) і державний прапор Республіки Білорусь до 1995 року. Після референдуму, ініційованого та незаконно проведеного Олександром Лукашенком, використання цього прапора в країні фактично заборонили. 

Що відомо про протистояння білорусів та влади Лукашенка

Воно почалося після президентських виборів 9 серпня 2020 року, які були сфальсифіковані на користь Лукашенка. Багато білорусів вийшли на масові протести, вимагаючи повторного голосування та демократичних реформ. Влада жорстоко розганяла демонстрантів, застосовуючи силу, катування, затримання та кримінальні переслідування.

Лукашенко втратив легітимність як президент Білорусі не тільки в очах свого народу, але й у світової спільноти. Країни ЄС і Україна не визнали результати виборів і запровадили санкції проти Лукашенка та його оточення. Лукашенко залежить від підтримки Росії, яка намагається посилити свій вплив на Білорусь. Втім, Путін не може змусити Лукашенка погодитися на політичні транзиції або глибше інтегрування з Росією.

Багато білоруських активістів і журналістів змушені були залишити країну через переслідування.

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