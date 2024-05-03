Після репетицій на сцені Євробачення позиція України в рейтингах букмекерів змінилася

Відповідні дані зʼявилися на сайті Eurovision world.

Понад місяць фаворитом пісенного конкурсу "Євробачення-2024" залишався представнику Швейцарії. 24-річний репер, співак і музикант Немо Меттлер, який виступає під сценічним імʼям Nemo, наразі поступився першістю представнику Хорватії, який тримав лідерську позицію впродовж всього березня.

Нині 1-ше місце букмекери прогнозують 28-річному співаку Baby Lasagna, справжнє імʼя якого Марко Пурішич. Свого представника Хорватії допомогло обрати українське журі у складі Світлани Тарабарової, продюсера радіо "Промінь" Максима Яковенка та голови української євроделегації Оксани Скибінської. Baby Lasagna візьме участь у пісенному конкурсі у Мальме з піснею Rim Tim Tagi Dim.

На 2-й сходинці станом на 3 травня опинився Nemo зі Швейцарії, який у разі перемоги стане першим в історії конкурсу небінарним переможцем.

Україна тепер замикає трійку фаворитів. Тривалий час Jerry Heil і alyona alyona в рейтингах букмекерів обіймали четверту та пʼяту позиції. Нині ж представниці України піднялися в таблиці. Це може бути повʼязане з тим, що в Мальме розпочалися репетиції на сцени, а в мережі зʼявилися кадри номера артисток. Шоу для Jerry Heil і alyona alyona поставила режисерка Таню Муіньо, відома роботою з Ленні Кравіцем, Біллі Айліш та Елтоном Джоном.

На четвертій сходинці опинилася представниця Італії Анджеліна Манго з піснею La noia. А на пʼятій - представник Нідерландів Joost Klein з піснею Europapa.

Фото: eurovisionworld

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.