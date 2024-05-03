Зеленський зустрівся в Києві з головою МЗС Британії Кемероном: деталі неоголошеного візиту

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував уряду Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.

"Надання цього пакета, разом із надважливим рішенням США про допомогу, має велике значення для нас у цей ключовий момент", - сказав президент.

Він також поінформував голову британської дипломатії про ситуацію на фронті й наголосив: важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.

"Ми будемо надавати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання. Частина цього обладнання дійсно прибуває в Україну сьогодні, поки я тут", - сказав Кемерон в інтерв’ю Reuters під час візиту до Києва, додавши, що пакет допомоги був найбільшим із Великобританії досі.

Особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту "Групи семи" в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.