"Ці люди 30 років будували "рускій мір": протоієрей Андрій Бринчак про те, як місцева влада перешкоджає переходам громад від УПЦ МП

Про це в коментарі Еспресо розповів Благочинний Охтирського благочиння ПЦУ протоієрей Андрій Бринчак.

Він наголосив, що в багатьох місцевих органах влади на Сумщині досі залишаються представники проросійських партій, обрані до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Маємо в деяких містах і громадах депутатів, які були в ОПЗЖ, і ці люди далі приймають рішення. Це ті самі люди, які 30 років в Україні будували "рускій мір", які є причиною і навіть співучасниками російських злочинів, бо вони просували ідею "руского міра". Так само як і священники московського патріархату просували антихристиянську ідеологію, яка стала виправданням російської агресії. На їхніх руках крові не менше, ніж крові на руках російських солдатів", – каже отець Андрій.

Він вважає, що переходів від московського патріархату до ПЦУ могло би бути більше, якби їм не перешкоджала місцева влада, що всіляко підтримує проросійську конфесію.

"У нас проти московських поплічників у рясах відкрито не одне кримінальне провадження. Зокрема таке провадження відкрите щодо діяльності митрополита московського патріархату Євлогія. Та нещодавно виконувач обов'язків мера Сум приходив, вітав і обіймався з митрополитом Євлогієм. Це було раптом кілька тижнів тому", – розповів протоієрей.

Ще одна проблема вірян Православної церкви України на Сумщині – їм бракує храмів. Більшість церков опинилися в розпорядженні УПЦ МП.

"На жаль українській церкві на Сумщині у свій час не було надано жодного існуючого храму для звершення богослужінь. Всі храми, які на той час були на Сумщині, одіозний губернатор Щербань передав в користування московському патріархату. Храми по районах будували самі віряни, щоб мали де молитись. І ці люди (УПЦ МП – ред.) і надалі користуються соборами, які збудували наші діди та прадіди", – наголосив благочинний Андрій Бринчак.

Він також звернув увагу на те, що УПЦ МП неналежно утримує архітектурні пам'ятки, руйнує їх і веде на території храмів незаконні будівництва.