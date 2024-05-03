Організовували депортацію українців, щоб створити міграційну кризу в ЄС: СБУ оголосила підозри двом росіянам

Про це повідомила СБУ.

Відомо, що фігурантами є ватажки "МВС РФ у Запорізькій області" - очільник окупаційної установи Микола Опришко і його підлеглий керівник "міграційного управління" Костянтин Разигрін.

"Зловмисники організували примусові вивезення мешканців тимчасово захопленої частини території Запоріжжя до Ростовської області, а потім – до північно-західного кордону росії з Латвією. За наявними даними, таким чином рашисти намагалися створити штучну міграційну напругу у країнах Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до матеріалів слідства, росіяни змушували людей йти пішки до прикордонних застав Латвії як біженці, які прямують в ЄС. Якщо ж українці були проти - їм погрожували розстрілом і репресіями їхніх родичів, які залишились на ТОТ.

Зазначено, що потерпілих вивозили через Мелітополь, після якого направляли до "перевалочного табору" в Синявському Ростовської області.

"Там потерпілих об’єднували в групи для подальшого "конвоювання" до прикордонних територій Росії, зокрема Псковської області, що межує з Латвією. Також встановлено, що після депортації людей рашисти розграбовували їхні оселі та приватне майно", - додає СБУ.

У повідомленні йдеться, що російські окупанти з власної оселі викрали 74-річного чоловіка з тимчасово окупованого міста Пологи на Запоріжжі для депортації. Літню людину вивезли в лісопосадку за 10 кілометрів від кордону з Євросоюзом, де з іншими "біженцями" змушували йти в напрямку однієї з балтійських країн.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Опришку та Разигріну про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.