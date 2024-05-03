Вперше за 5 років польський пенсійний фонд в плюсі завдяки українцям, - журналіст Сієрант

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Українці постійно поповнюють наш бюджет. Компанії, які відкрилися в Польщі, підтримують наш пенсійний фонд. В рік це може приносити від 15 до 20 млрд злотих, тобто 0,5% польського ПДВ. Також українці більше купують, споживають, в такий спосіб вони розвивають внутрішній ринок, економіку. Майже в кожній галузі, де є українці, зростають показники, податки", - зазначив Сієрант.

Вперше, приблизно за 5 років, польський пенсійний фонд в плюсі, додав він.

"В нас дуже негативна демографічна тенденція. Народжується менше дітей, менше людей працює, суспільство старіє. Але зараз завдяки тому, що в Польщі українці працюють і платять податки, показники ростуть. Це перший раз напевно за 5 років, що дуже суттєво", - зазначив Сієрант.