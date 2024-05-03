Вперше за 5 років польський пенсійний фонд в плюсі завдяки українцям, - журналіст Сієрант
Польський експерт, журналіст Марек Сієрант розповів про переваги українського бізнесу у Польщі
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Українці постійно поповнюють наш бюджет. Компанії, які відкрилися в Польщі, підтримують наш пенсійний фонд. В рік це може приносити від 15 до 20 млрд злотих, тобто 0,5% польського ПДВ. Також українці більше купують, споживають, в такий спосіб вони розвивають внутрішній ринок, економіку. Майже в кожній галузі, де є українці, зростають показники, податки", - зазначив Сієрант.
Вперше, приблизно за 5 років, польський пенсійний фонд в плюсі, додав він.
"В нас дуже негативна демографічна тенденція. Народжується менше дітей, менше людей працює, суспільство старіє. Але зараз завдяки тому, що в Польщі українці працюють і платять податки, показники ростуть. Це перший раз напевно за 5 років, що дуже суттєво", - зазначив Сієрант.
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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда під час головування Польщі в ЄС хоче організувати два саміти на підтримку України.
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