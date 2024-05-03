У квітні Україна імпортувала рекордний із початку року обсяг електроенергії

Про це повідомила пресслужба державного енерготрейдера "Енергетична компанія України" (ЕКУ).

Зазначається, що компанія за підсумками місяця збільшила обсяг імпорту в 1,5 раза. Компанія імпортувала електроенергію з Угорщини та Румунії. ЕКУ посідає друге місце за обсягами імпорту електроенергії серед усіх постачальників.

"Україна зберігає певний резерв для подальшого збільшення імпорту. У разі зростання потреби, ЕКУ реагуватиме на неї з метою підтримки енергосистеми й стабільного енергозабезпечення споживачів", – сказав гендиректор компанії Віталій Бутенко.