У квітні Україна імпортувала рекордний із початку року обсяг електроенергії
У квітні Україна імпортувала рекордний із початку року обсяг електроенергії. Порівняно з березнем обсяг комерційного імпорту збільшився на третину
Про це повідомила пресслужба державного енерготрейдера "Енергетична компанія України" (ЕКУ).
Зазначається, що компанія за підсумками місяця збільшила обсяг імпорту в 1,5 раза. Компанія імпортувала електроенергію з Угорщини та Румунії. ЕКУ посідає друге місце за обсягами імпорту електроенергії серед усіх постачальників.
"Україна зберігає певний резерв для подальшого збільшення імпорту. У разі зростання потреби, ЕКУ реагуватиме на неї з метою підтримки енергосистеми й стабільного енергозабезпечення споживачів", – сказав гендиректор компанії Віталій Бутенко.
- З 1 грудня 2023 року мережа операторів системи передачі ENTSO-E збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.
- У квітні голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зараз основна проблема України полягає в обмеженні живлення енерговузла внаслідок російських атак. "Тому імпорт саме в цій ситуації не сильно врятує промислових споживачів, але їх урятує якась внутрішня генерація, яка в цьому вузлі, в цьому районі існує", - пояснив він.
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