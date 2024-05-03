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OPINION

Битва за "Суспільне". Як Безугла замахнулась на незалежного мовника?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
3 травня, 2024 п'ятниця
16:02
Погляд Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Головний рупор чорних новин і бруду від влади Марʼяна Безугла знайшла нову жертву

Депутатці фракції "Слуга народу" дуже не подобається незалежний мовник — Суспільне мовлення. Банкова має намір забрати у нього фінансування, тобто знищити всю роботу, яка була пророблена ще від Революції Гідності.

Все почалось із Facebook Марʼяни Безгулої — з того самого, де столична мажоритарниця хейтить ЗСУ та закордонних друзів, на кшталт євродепутатки Віоли фон Крамон. 

У дописі Марʼяни за 24 квітня вона вдалась до маніпуляцій — згадала в одному кошику телемарафон, "Раду", Freedom та "Суспільне з розгалуженнями". І сказала, що це вартує три з половиною мільярди грошей із бюджету. 

Таким чином політикиня хотіла урівняти типові неякісні пралки для грошей наближених до топочільників осіб зі справді необхідними продуктами, до прикладу, Суспільним мовником. 

Безугла у наступній серії постів використала ще одну стару-добру новину про "мізерні охоплення". Ці речі обожнюють, наприклад, позитивні блогери Банкової та придворні Telegram-канали, коли намагаються дискредитувати класичні медіа з історією. 

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Так, от "слуга народу" вважає, що "Суспільне", Дом і FreeДом "мають мізерні охоплення і диверсифікують кошти" і запропонувала залишити фінансування лише одного каналу, зокрема "Ради" або "Суспільного".

Хоча скажім чесно, завдання "Суспільного з розгалуженнями" — це не історія розважального телебачення з рейтингами "Вагітної в 16" та "Супермами". Цей мовник має продукувати гарну стрічку справді якісних новин і документального кіно. Це його задача в часи повномасштабного вторгнення — і чимало філій справді працюють блискуче

Аби розвінчати брехню Марʼяни Безуглої, візьму за приклад філію "Суспільне. Чернігів". Вона блискуче працює в умовах окупації, деокупації та долі прикордонної території, яка постійно потерпає від обстрілів. 

У ютубу "Суспільне. Чернігів" 337 тисяч підписників. На противагу у "Ради", на яку виділяють шалені бюджети через контори товаришів Кирила Тимошенка, — 183 тисячі. Канал "Дом", де програму за 30 мільйонів гривень вела кума президента Олена Кравець, має лише 222 тисячі підписників. 

Якщо канал "Рада" став льохом для збереження працівників медведчуківських каналів, які роками готували підґрунтя для російського вторгнення, то на "Суспільне. Чернігів" можна знайти розкішне документальне кіно "Битва за Чернігів", розбір суду про геноцид в селі Ягідне, низку шикарних інтервʼю з героями та полоненими, що є важливими документальними свідченнями. 

"Суспільне. Кропивницький" оперативно висвітлює кожен ракетний удар, а зараз дуже якісно працює на резонансному суді ексрозвідника Романа Червінського. 

"Суспільне. Суми" та "Суспільне. Харків" професійно висвітлюють кожну новину із життя власних агломерацій, які несуть ношу близького співжиття з державою-окупантом. Мільйони людей мають право отримувати інформацію про себе і для себе за власні податки. 

Усі ці продукти в рази якісніші й крутіші, ніж помиї на каналі "Рада" чи Freedom, де транслюють якісь псевдоліберальні російські морди, які давно сидять в Європі.

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Чому Зе-влада вирішила понаступати на свободу слова саме зараз. Очевидно, що креаклам Банкової не сподобався свіжий звіт Держдепу США, де єдиний телемарафон названо порушенням громадян на свободу слова. Також від закордонних партнерів все частіше лунають заклики прикрити лавочки "Ради" та Freedom, які не несуть ніяких інформативних функцій і все більше викликають відразу в глядача. 

Пана Зеленського та його потужну команду менеджерів очевидно надихнув на ламання через коліно досвід нинішньої Словаччини. Саме зараз там тривають великі протести, бо премʼєр-міністр Роберт Фіцо підміняє суспільний мовник на іншу структуру.

Однак у Словаччини, яка вибрала собі в очільники на кілька років цю людину, є можливість погратися у перетягування каната між суспільством та владою. Ця країна не перебуває у стані найбільш кривавої війни в Європі після Другої світової війни. Щобільше — Словаччина давно є членом ЄС, і має досить тверду опозицію. А отже, тамтешнє суспільство таки відіграє свого мовника в узурпатора Фіцо. 

У нас же надто крихкі позиції, і не можна розчаровувати західних партнерів все більше в умовах, коли ми критично залежні від їх підтримки. 

Нинішній владі подобається яма, в яку скотилась нинішня Грузія? Якщо "Слуги народу" поламають через коліно "Суспільне", то фейсбук Марʼяни Безуглої стане першим, де промотуватимуть ідею "закону про іноагентів". Ми ж точно воюємо не за те, аби стати бідною копією путінської Росії.

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Знищити нинішнє "Суспільне" — це не про економію грошей, це спроба замкнути всю увагу на собі і єдиних підконтрольних Telegram-каналах. 

Банкова продовжує ганебну практику. Не виходить ні руками, ні губами зробити щось путнє, але обовʼязково треба поламати те, що працює. 

Нагадаю, що однією з передумов вступу України до ЄС є існування незалежного Суспільного мовника, а успіх трансформації державного медіа в Суспільне відзначають у Раді Європи, Європейській комісії, USAID та інших міжнародних організаціях.

Тому є підозра, що Безугла просто підіграє в чужих намірах — не пустити Україну до Європи й далі ловити рибку в мутній воді.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
цензура
журналісти
суспільне мовлення
Війна з Росією
Слуга народу
Мар'яна Безугла
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