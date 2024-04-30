А що, хтось здивувався, що міністра аграрної політики Миколу Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн, а НАБУ проводила в нього обшуки? Ну, не будьте, як діти.

Може, ще Татаров, Шурма, Єрмак і Арахамія з Гетманцевим — альтруїсти та державники, які працюють за ідею?

Чи хтось вважає, що в оточенні Зеленського є ті, хто працюють за ідею та через любов до України? А, може, ще й сбушники Шило та Вітюк — рвуть себе на шматки за майбутнє українців, а не за чергове кольє з діамантових прутів на шиях своїх дружин?

Може, ще й Кіпер, якого Єрмак тягне на посаду генпрокурора, — це не його рішала, а лицар на захисті правосуддя?

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Може, і "слуги" піклуються про інтереси та майбутнє Держави, а не про свої особисті та своїх ляльководів?

Скажім те, що є — сьогодні в країні панує какістократія — система управління, яка перебуває під орудою найгірших – найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства. Це вже діагноз.

Так, є виключення з цього натовпу, але ці виключення лише підтверджують загальну ситуацію.

Тому не треба дивуватися. Таких підозр і обшуків буде ще багато. Тому що біля Зеленського в переважній більшості — або пристосуванці, або корупціонери, яких він привів у владу. Питання лише одне: як зі всім цим мотлохом нам вижити? Як вижити країні? І поки відповіді в мене немає...

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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