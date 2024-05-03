Смарагди, авто, сотні тисяч євро: ексгенерала СБУ Наумова підозрюють у незаконному збагаченні

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:

автомобілю "Toyota Land Cruiser 200" вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,

автомобілю "BMW X6 xDrive40d", вартістю €116 000 євро, зареєстрованого на дружину,

майже €593 000 та понад $120 000.

також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад €6500 кожен.

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Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук.

Розслідування триває.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Коли він був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Андрій Наумов виїхав за кордон.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.