Смарагди, авто, сотні тисяч євро: ексгенерала СБУ Наумова підозрюють у незаконному збагаченні
У взаємодії з Нацагентством з питань запобігання корупції та Офісом Генпрокурора ДБР виявило в ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова необґрунтованих активів на суму 32,7 млн грн. Експосадовцю повідомлено про підозру
Про це повідомляє ДБР.
Зазначається, що фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:
- автомобілю "Toyota Land Cruiser 200" вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,
- автомобілю "BMW X6 xDrive40d", вартістю €116 000 євро, зареєстрованого на дружину,
- майже €593 000 та понад $120 000.
- також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад €6500 кожен.
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Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук.
Розслідування триває.
Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Коли він був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Андрій Наумов виїхав за кордон.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Наумова затримали в Сербії 7 червня 22 року. В кінці серпня 2022 року в МЗС Сербії повідомляли, що запиту від України на екстрадицію ексзаступника голови СБУ генерала Наумова до них не надходило.
- 20 жовтня стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Андрія Наумова. Експосадовцю ДБР вже повідомило про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).
- У жовтні також стало відомо про оголошення йому ще однієї підозри. Працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
- Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова 6 квітня доставили до Вищого суду міста Ниш у Сербії. Там заслуховують його справу щодо ймовірного відмивання грошей.
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