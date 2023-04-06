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Головна Кримінал У Сербії відбулося судове засідання в справі ексгенерала СБУ Наумова

У Сербії відбулося судове засідання в справі ексгенерала СБУ Наумова

6 квітня, 2023 четвер
23:36
Кримінал Андрій Наумов

Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова 6 квітня доставили до Вищого суду міста Ниш у Сербії. Там заслуховують його справу щодо ймовірного відмивання грошей

Про це повідомили журналісти Балканської служби Радіо Свобода. 

За інформацією видання, під час засідання суду 6 квітня допитали Олега Наумова – батька ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Чоловік пояснив, мовляв, знайдені під час арешту в Сербії гроші його сина належать родині. Він розповів, що торік 16 лютого нібито позичив гроші у свого бізнес-партнера, щоб відкрити телеканал.

"Я хотів відкрити новий канал і продати його кабельним операторам по всій Україні, тому мені потрібні були гроші. Я позичив їх у бізнес-партнера, зобов’язавшись повернути до кінця 2023 року", – розповів Олег Наумов.

За версією чоловіка, потім він відмовився створювати телеканал через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, переказав гроші в Європу, а відтак  передав їх своїй невістці Анні Ревенко, "щоб вона купила будинок у Туреччині, куди переїде вся родина". Олег Наумов також заявив, що має намір повернути борг.

Жодних рішень 6 квітня суд не виніс, розгляд справи продовжить у травні. На саме судове засідання ЗМІ не допустили. Андрія Наумова журналісти помітили в коридорі суду з кайданками на руках.

Під час попереднього засідання у Вищому суді в Ниші, 17 березня, Андрій Наумов також заявляв, що 608 000 євро та 125 000 доларів, які знайшли в його автомобілі під час арешту, – це "сімейні гроші". Він казав, що ці гроші потрібні були для того, щоб переїхати до Стамбула.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Коли він був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Андрій Наумов виїхав за кордон.

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В Україні Наумову оголосили дві підозри – "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)", а також у шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. 

У Сербії також розглядають питання щодо його можливої екстрадиції в Україну.

  • Наумова затримали в Сербії 7 червня 22 року. В кінці серпня 2022 року в МЗС Сербії повідомляли, що запиту від України на екстрадицію ексзаступника голови СБУ генерала Наумова до них не надходило.
  • 20 жовтня стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Андрія Наумова. У жовтні також стало відомо про оголошення йому ще однієї підозри.
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