У Пологах на Запоріжжі горить хімзавод

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області, — йдеться у повідомленні. - На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв. м. Дані щодо постраждалих уточнюються. Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб, небезпеки для жителів області немає".

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