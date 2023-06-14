У Пологах окупанти перевдягаються у цивільне і кидають блокпости, в місті поменшало військової техніки, - мер
Російських військових і їхньої техніки в тимчасово окупованих Пологах Запорізької області стало значно менше
Про це "Радіо Свобода" повідомив міський голова Юрій Коноваленко.
"На території їх поменшало, поменшало і техніки. Вони залишили буквально декілька блокпостів, які сьогодні стоять пусті, нема нікого на них. Більшість з тих, які залишилися, як повідомляють наші жителі, перевдягаються в цивільний одяг і їздять по місту на велосипедах, скутерах, тобто менше намагаються рухатися технікою", – заявив Коноваленко.
За словами мера Полог, представники окупаційної влади нікуди не евакуюються, хоча мають відповідне "розпорядження".
"Ми знаємо, що території окуповані, так звані адміністрації, отримали "розпорядження" на евакуацію. Але на сьогодні поки що ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в ті адміністрації, виїздять. Тобто всіх їх бачимо, знаємо, що залишаються в місті", – розповів Пологівський міський голова Юрій Коноваленко.
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