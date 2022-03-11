У Пологах окупанти вивезли у невідомому напрямку двох скалічених внаслідок обстрілу дітей, – Запорізька ОВА
У Пологах 10 березня російські військові обстріляли житлові будинки. Двом дітям відірвало ноги, їх забрали окупанти та вивезли в невідомому напрямку.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
"У четвер, 10 березня, з облоги вийшли військовослужбовці ТрО, які розповіли про ситуацію в населеному пункті Пологи та страшну історію. За їх словами, внаслідок обстрілу житлових будинків цього населеного пункту було дуже багато постраждалих серед мирного населення. Серед них – дівчинка 8 років (донька одного з фермерів), якій відірвало ногу", – йдеться в повідомленні.
Зазначають, що дитину побачили окупанти, які приїхали, щоб надати медичну допомогу своїм трьом пораненим солдатам. Вони забрали дівчинку, а коли вже збиралися їхати, то побачили ще і хлопчика, у якого теж була відірвана нога.
"Вони і його забрали, та вивезли цих юних місцевих мешканців у невідомому напрямку", – додають у Запорізькій ОВА.
Обласна влада додає, що розповідає про ці страшні події задля того, аби попередити фейкові новини з боку російських ЗМІ. В ОВА також кажуть, що в окупованих містах зі слів очевидців, солдати-окупанти трощать домівки місцевих жителів, забирають мобільні телефони та влаштовують різного характеру перевірки, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права.
- Нагадаємо, станом на 11-ту годину 10 березня 2022 року з початку активного вторгнення Росії в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей.
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