За час масштабного вторнення Росія вбила в Україні 71 дитину і поранила ще 100, – Денісова

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.



Вона зазначила, що у місті Малин Житомирської області внаслідок авіаційного удару загинуло 5 людей, з них троє дітей: п’ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження. У селищі Жуковського на Харківщині під час обстрілу на ринку загинув 16-річний хлопець.



Вночі у результаті чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанське Ізюмського району на Харківщині під завалами приватного будинку загинули 4 людини: дві жінки та двоє дітей, 5-річній дівчинці вдалося вижити. Також відомо, що у місті Ірпінь Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення і наразі перебуває у лікарні у важкому стані.



"За військове вторгнення РФ до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну ㅡ життя своїх дітей, майбутнє нашого народу. Наполягаю, країни НАТО, допоможіть припинити російський тероризм – закрийте небо над Україною", – додає Денісова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що гуманітарна катастрофа в Україні це – частина плану Росії. Таким чином окупанти хочуть принизити наших людей, щоб вони на колінах брали хліб та воду з їхніх рук.