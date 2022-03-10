За час масштабного вторнення Росія вбила в Україні 71 дитину і поранила ще 100, – Денісова
Станом на 11 годину 10 березня 2022 року з початку активного вторгнення Росії в Україні загинула 71 дитина та отримали поранення понад 100 дітей.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Вона зазначила, що у місті Малин Житомирської області внаслідок авіаційного удару загинуло 5 людей, з них троє дітей: п’ятирічна дівчинка та двоє дітей 2021 року народження. У селищі Жуковського на Харківщині під час обстрілу на ринку загинув 16-річний хлопець.
Вночі у результаті чергового артилерійського обстрілу у селі Слобожанське Ізюмського району на Харківщині під завалами приватного будинку загинули 4 людини: дві жінки та двоє дітей, 5-річній дівчинці вдалося вижити. Також відомо, що у місті Ірпінь Київської області 10-річна дівчинка отримала наскрізне уламкове поранення і наразі перебуває у лікарні у важкому стані.
"За військове вторгнення РФ до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну ㅡ життя своїх дітей, майбутнє нашого народу. Наполягаю, країни НАТО, допоможіть припинити російський тероризм – закрийте небо над Україною", – додає Денісова.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що гуманітарна катастрофа в Україні це – частина плану Росії. Таким чином окупанти хочуть принизити наших людей, щоб вони на колінах брали хліб та воду з їхніх рук.
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