РФ створила гуманітарну катастрофу і хоче принизити українців заради пропаганди, - Зеленський про російську "евакуацію"

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.









"Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами та з людьми, які потребують термінової допомоги. Російські війська вже створили гуманітарну катастрофу в Україні, але це для них частина плану. Вони хочуть принизити наших людей, щоб вони на колінах брали хліб та воду з рук окупантів, щоб українці могли врятувати своє життя лише виїхавши на окуповану територію чи Росію. Тому вони блокують Маріуполь, блокують Волноваху, блокують інші міста. Окупанти спеціально це роблять, щоб дати своїм пропагандистським каналам новий матеріал", - наголосив Володимир Зеленський.



При цьому він зазначив, що Україна сьогодні знову забезпечує гуманітарні коридори для наших міст. Автобуси вже вирушили, вантажівки в дорозі – з їжею, водою та медикаментами. Йдеться про Маріуполь, Волноваху, Ізюм, Суми та міста і містечка Київської області – Буча, Бородянка, Ірпінь та Гостомель.

Крім того, президент додав, що 9 березня з гарячих точок вдалося евакуювати понад 60 тисяч українців.

Нагадаємо, на п'ятнадцятий день російсько-української війни з 09:00 відкрились гуманітарні коридори для евакуації населення за сімома маршрутами.

Понад 43 тисячі людей евакуювалися із Сум 9 березня на автобусах і приватних автівках.

Також повідомляли, що у Черкаській області автобус, який евакуював дітей та дорослих, потрапив у ДТП.