У Польщі чоловік з ножем напав на дітей: 5-річний хлопчик помер у лікарні
У середу, 18 жовтня, у польському місті Познань літній чоловік з ножем напав на вихованців дитячого садку, які перебували на прогулянці. Від отриманих поранень в лікарні помер 5-річний хлопчик
Про це повідомляє RMF FM.
Зазначається, що під час того, як група дошкільнят була на прогулянці з вихователями, невідомий підбіг до дітей, почав кричати, що збирається всіх перебити, а потім вдарив ножем 5-річного хлопчика. Після вчиненого чоловік втік з місця події.
Дитину з пораненням відправили до лікарні. Як стало відомо, маленький Морісі отримав ножове поранення в груди. За словами лікарів, дитина померла під час операції.
Більше під час нападу ніхто не постраждав.
Згодом поліція затримала нападника неподалік від місця події. Журналісти встановили, що це 71-річний чоловік, на ім'я Збислав, який мешкає біля дитсадка.
На місці злочину продовжують працювати працівники поліції та прокуратури.
- 9 вересня в Україні трапився подібний випадок. Тоді на столичному Лісовому масиві чоловік з ножем також напав на дітей. Одному з хлопчиків він порвав футболку, а іншому завдав ножового поранення. Зловмисника розшукує поліція.
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