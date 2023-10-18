У Польщі чоловік з ножем напав на дітей: 5-річний хлопчик помер у лікарні

Про це повідомляє RMF FM.



Зазначається, що під час того, як група дошкільнят була на прогулянці з вихователями, невідомий підбіг до дітей, почав кричати, що збирається всіх перебити, а потім вдарив ножем 5-річного хлопчика. Після вчиненого чоловік втік з місця події.



Дитину з пораненням відправили до лікарні. Як стало відомо, маленький Морісі отримав ножове поранення в груди. За словами лікарів, дитина померла під час операції.

Більше під час нападу ніхто не постраждав.

Згодом поліція затримала нападника неподалік від місця події. Журналісти встановили, що це 71-річний чоловік, на ім'я Збислав, який мешкає біля дитсадка.

На місці злочину продовжують працювати працівники поліції та прокуратури.