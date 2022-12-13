У Польщі лікуються понад 100 поранених українських військових та 2-3 тис. цивільних

Про це заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, пише Укрінформ.

За його словами, "донині до Польщі чотирма спецрейсами доставлено потягами понад 100 поранених українських військових". Крім того, українські військові прибувають на реабілітацію до РП іншими видами транспорту.

Недзельський підкреслив, що польська сторона відкрита до співпраці з МОЗ України і "намагається організувати транспорт (для перевезення постраждалих – ред.), щойно з'являється така потреба".

Він зауважив, що до Польщі на лікування прибувають також пацієнти з України, які отримали різного роду поранення в результаті збройної агресії Росії, або для лікування важких хвороб.

"Станом на сьогодні кількість цивільних пацієнтів з України в польських лікарнях оцінюється в 2-3 тисячі", - підкреслив польський міністр.

Водночас він зауважив, що потенціал для прийому пацієнтів з України в Польщі оцінюють "у декілька тисяч".

"Відтак є значний простір для допомоги", - констатував глава МОЗ Польщі.

Недзельський повідомив, що Варшава надає значну допомогу Києву у питанні медичної допомоги у світлі повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Йдеться не лише про лікування в РП військових та цивільних пацієнтів, а й про передачу допомоги – медобладнання, генераторів, ліків, медматеріалів.

"Ця допомога має комплексний характер і вона весь час триває", - заявив глава МОЗ Польщі.

Крім цього, Польща надає допомогу Києву на шляху реформування медичної галузі України в контексті євроінтеграції України.

Він зауважив, що у Польщі розпочався перший з п’яти навчальних турів для українських медиків, які опановуватимуть знання щодо аеромедичної евакуації. За його словами, створення авіаційно-рятувальної служби України – це процес, який триватиме багато років. Відтак Польща хоче бути партнером України на шляху здійснення реформ у медичній галузі на шляху інтеграції України до ЄС, зокрема і в цій сфері.

Нагадаємо, у Варшаві на авіаційно-рятувальній базі розпочалося навчання першої групи медиків з України з евакуації повітряним шляхом поранених військових і цивільних осіб. Участь у навчальному курсі беруть 10 українських медиків з п’яти регіонів - Київщини, Львівщини, Черкащини, Одещини та Івано-Франківщини

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