У Польщі наступного року відбудуться найбільші у Європі навчання сухопутних військ

Про це на полігоні Нова Демба на південному сході Польщі повідомив новопризначений начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула, передає Укрінформ.

За його словами, Dragon-24 будуть найбільшими в наступному році навчаннями сухопутних військ в Європі.

"Загалом в них візьмуть участь близько 20 тис. осіб: 15 тис. військовослужбовців польської армії та 5 тис. військовослужбовців з окремих країн НАТО, у першу чергу США та Великої Британії”, - зазначив Кукула.

У навчаннях Dragon-24 мають взяти участь підрозділи сухопутних військ ЗС Польщі, США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Туреччини, Словенії й Албанії. Ці навчання будуть наймасштабнішими на східному фланзі НАТО за останні понад 10 років.