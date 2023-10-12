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У Польщі наступного року відбудуться найбільші у Європі навчання сухопутних військ

12 жовтня, 2023 четвер
05:02
Світ навчання

У Польщі в наступному році відбудуться найбільші в Європі навчання сухопутних військ під назвою Dragon-24, в яких візьмуть участь понад 20 тис. військовослужбовців з різних країн НАТО

Про це на полігоні Нова Демба на південному сході Польщі повідомив новопризначений начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула, передає Укрінформ.

За його словами, Dragon-24 будуть найбільшими в наступному році навчаннями сухопутних військ в Європі.

"Загалом в них візьмуть участь близько 20 тис. осіб: 15 тис. військовослужбовців польської армії та 5 тис. військовослужбовців з окремих країн НАТО, у першу чергу США та Великої Британії”, - зазначив Кукула.

У навчаннях Dragon-24 мають взяти участь підрозділи сухопутних військ ЗС Польщі, США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Туреччини, Словенії й Албанії. Ці навчання будуть наймасштабнішими на східному фланзі НАТО за останні понад 10 років.

  • У Польщі два генерали подали у відставку після критики міністра оборони через скандал з російською ракетою під Бидгощем: оперативний командувач збройних сил генерал Томаш Піотровський та начальник генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак.
Польща
НАТО
Військові новини
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