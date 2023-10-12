У Польщі наступного року відбудуться найбільші у Європі навчання сухопутних військ
У Польщі в наступному році відбудуться найбільші в Європі навчання сухопутних військ під назвою Dragon-24, в яких візьмуть участь понад 20 тис. військовослужбовців з різних країн НАТО
Про це на полігоні Нова Демба на південному сході Польщі повідомив новопризначений начальник Генштабу ЗС Польщі Вєслав Кукула, передає Укрінформ.
За його словами, Dragon-24 будуть найбільшими в наступному році навчаннями сухопутних військ в Європі.
"Загалом в них візьмуть участь близько 20 тис. осіб: 15 тис. військовослужбовців польської армії та 5 тис. військовослужбовців з окремих країн НАТО, у першу чергу США та Великої Британії”, - зазначив Кукула.
У навчаннях Dragon-24 мають взяти участь підрозділи сухопутних військ ЗС Польщі, США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Туреччини, Словенії й Албанії. Ці навчання будуть наймасштабнішими на східному фланзі НАТО за останні понад 10 років.
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