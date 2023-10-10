У Польщі два генерали подали у відставку після скандалу з російською ракетою під Бидгощем

Про це інформує Polsat News.

Речниця прикордонної варти збройних сил Польщі полковниця Йоанна Клейшміт підтвердила, що генерал Анджейчак подав заяву про відставку у понеділок. Вона не назвала причин цього кроку і зазначила, що подальших оголошень не буде. Вона додала, що генерал скористався своїм правом піти у відставку.

Щодо генерала Томаша Піотровського, то речник Оперативного командування збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський заявив: "Кожен солдат має право звернутися з таким проханням, і генерал цим скористався".

Повідомляється, що уже кілька місяців у польській армії триває напруга, яка загострилася після інциденту з російською ракетою, що впала біля Бидгоща. Міністр національної оборони Маріуш Блащак звинуватив оперативного командувача в недбалому ставленні до ситуації та навіть запропонував його звільнити.

У відповідь на це генерал Томаш Пьотровський виступив з заявою. Високопоставлений військовий представник оприлюднив відеозвернення, де підкреслив свою прив’язаність до захисту повітряного простору Польщі.

"Я закликаю вас бути сильними та консолідованими. Щоб ми підтримували один одного, щоб більше ніколи не було ситуацій, які допомагають ворогу і шкодять нам", - сказав Пьотровський, маючи на увазі виступ голови міноборони. Військову підтримку надав начальник генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак.

"Це повна ганьба міністра Блащака, який вже давно перейшов кордон партійного використання війська польського. Зйомки з російською ракетою, вечірні "пікніки" та політичні атаки на опозицію на очах у солдатів. Змарнував 7 років на модернізацію армії. Це катастрофа ПіС в оборонному секторі в часи великих загроз для Польщі", - написав колишній голова міноборони Томаш Семоняк.

Odejście Szefa Sztabu Generalnego i Dowódcy Operacyjnego to ostateczny dowód na gigantyczny kryzys w polskiej armii, do którego doprowadził PiS. W najbliższą niedzielę musimy odsunąć od władzy rząd, który zagraża bezpieczeństwu Polek i Polaków! — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 10, 2023

Що відомо про ракету РФ під Бидгощем

Наприкінці квітня випадковий свідок знайшов у лісі залишки кількаметрової ракети, застряглої в землі.

У Польщі дійшли попередніх висновків щодо походження ракети, уламки якої знайшли в лісі наприкінці квітня. Ймовірно, це російська ракета Х-55.

11 травня стало відомо, що польські військові не доповіли міноборони країни про російську ракету, яка прямувала в бік Польщі. Уламки цієї ракети пізніше знайшли в лісі під Бидгощем.

Голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот заявив, що ракета упала ще у грудні 2022 року. Вона була зроблена з бетону та не мала вибухових речовин