У Польщі не виключають війну з Росією найближчими роками

Про це повідомив заступник міністра оборони Марцін Оцеп в інтерв'ю РАР.

"Росія застрягла в Україні, і ми не бачимо серйозної безпосередньої загрози російського вторгнення в Польщу в найближчі 2-3 роки. Хтось каже, що це дасть нам 7 або навіть 9 років спокою, а хтось каже, що 2-3 роки. Все залежить від того, чим закінчиться конфлікт в Україні", - зазначив він.

Він зазначив, що Польща має спільний кордон з Росією і Білоруссю, що також несе загрозу вторгнення.

За словами чиновника, поки Росія веде війну проти України, Польщі можна не турбуватися. Але все залежить від того, як закінчитися війна в Україні.

Оцепа заявив, що цей час Варшава повинна витратити на зміцнення обороноздатності. Тому в проєкт держбюджету на 2023 рік закладають рекордні 97 млрд злотих (понад 2 млрд доларів). При цьому до Фонду Збройних сил Польщі виділять від 30 до 40 млрд злотих.

4 серпня стало відомо, що уряд Республіки Польща планує у цьому році встановити на кордоні з Калінінградською областю електричний паркан.

Станом на 14 серпня відомо, що Республіка Польща працює над концепцією, яка дасть змогу відмовляти росіянам у видачі віз.

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