У Польщі оголосили нове ім’я для військової бази США
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак взяв участь у церемонії надання імені новій військові базі під Познанню, де дислокуються війська США
Про це повідомляє Onet.pl.
Зазначається, що повна назва військової бази США - Військовий комплекс імені генерала Тадеуша Костюшко – Camp Kosciuszko. Тут базуватиметься V корпус сил США у Європі.
Базу названо на честь Тадеуша Костюшко, який є і польським, і американським національним героєм.
За словами польського міністра, ця назва має підкреслити дуже міцні та тісні відносини між Польщею та США.
"Ці відносини дуже глибоко вкорінені в історії обох наших країн, тісні відносини між Польщею та Сполученими Штатами є одним зі стовпів безпеки Польщі, а також безпеки країн Північноатлантичного альянсу на східному фланзі НАТО", - заявив Блащак.
За його словами, ці стосунки "закріплені в глибокій історії, і одним із символів цих стосунків є постать Тадеуша Костюшка, героя двох націй — польської та американської".
Відомо, що угоду про посилення присутності американських військ було підписано 15 серпня 2020 року. Показовий момент – тоді польська сторона запропонувала назвати базу на честь тодішнього президента США Дональда Трампа Camp Trump.
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