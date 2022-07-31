У Польщі оголосили нове ім’я для військової бази США

Про це повідомляє Onet.pl.

Зазначається, що повна назва військової бази США - Військовий комплекс імені генерала Тадеуша Костюшко – Camp Kosciuszko. Тут базуватиметься V корпус сил США у Європі.

Базу названо на честь Тадеуша Костюшко, який є і польським, і американським національним героєм.

За словами польського міністра, ця назва має підкреслити дуже міцні та тісні відносини між Польщею та США.

"Ці відносини дуже глибоко вкорінені в історії обох наших країн, тісні відносини між Польщею та Сполученими Штатами є одним зі стовпів безпеки Польщі, а також безпеки країн Північноатлантичного альянсу на східному фланзі НАТО", - заявив Блащак.

За його словами, ці стосунки "закріплені в глибокій історії, і одним із символів цих стосунків є постать Тадеуша Костюшка, героя двох націй — польської та американської".

Відомо, що угоду про посилення присутності американських військ було підписано 15 серпня 2020 року. Показовий момент – тоді польська сторона запропонувала назвати базу на честь тодішнього президента США Дональда Трампа Camp Trump.

Польща виступила за збільшення присутності НАТО у своїй країні на саміті у Мадриді.

27 липня стало відомо, що військово-повітряні сили США направили з Аляски шість винищувачів п’ятого покоління F-22 до Польщі в межах місії НАТО з охорони повітряного простору країн Альянсу.

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