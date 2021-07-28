У Польщі опозиційна "Громадянська платформа" подвоїла свій рейтинг після повернення Туска

Про це йдеться в дослідженні громадської думки, проведеному інститутом IBRiS для порталу Onet.



За "Громадянську платформу" готові віддати голоси 26,2% респондентів. Наприкінці червня, рейтинг партії був нижчим на 10 пунктів.



Натомість підтримка правлячої партії "Право і справедливість" помітно скоротилась, втім "ПіС" досі на першому місця симпатій поляків з 33,6% підтримки.

Зміна електоральних настроїв поляків збігається з поверненням у політику колишнього польського премʼєра Дональда Туска, який на початку липня очолив "Громадянську платформу".



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До обрання президентом Євроради у 2014 році Туск був серед співзасновників опозиційної партії, а у 2007- 2014 обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі.

Розрив між двома основними політичними силами Польщі скоротився з 15,6 до 7,4 пункта.



Найбільші втрати демонструє опозиційний рух Шимона Головні "Рух Польща 2050" - рейтинг впав на 7 %. За нього готові віддати голоси 10,9% опитаних.



Нещодавно радник лідера партії "Рух Польща 2050", експосол РП в Росії Катаржина Пелчиньска-Наленч заявила, що одного дня доведеться "закрити очі на окупацію Криму", щоб росіяни "відчули своє європейське коріння".



Ще понад 7% респондентів висловили підтримку "Лівиці", понад 5% - ультраправій "Конфедерації"