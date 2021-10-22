У Польщі під час буревію загинув українець
Територією Польщі пронеслися сильні буревії, внаслідок яких загинули четверо осіб, у тому числі громадянин України
Про це повідомляє Укрінформ.
Найскладніша ситуація - у Нижньосілезькому воєводстві на південному заході країни, саме тут зафіксовані всі чотири смертельні випадки.
Неподалік міста Свидник від пориву вітру вилетів до рову автомобіль. На місці загинув 43-річний громадянин України. Як повідомили польські рятувальники, сильні пориви вітру призвели до травмування 13 осіб.
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