У Польщі під час буревію загинув українець

Про це повідомляє Укрінформ.

Найскладніша ситуація - у Нижньосілезькому воєводстві на південному заході країни, саме тут зафіксовані всі чотири смертельні випадки.

Неподалік міста Свидник від пориву вітру вилетів до рову автомобіль. На місці загинув 43-річний громадянин України. Як повідомили польські рятувальники, сильні пориви вітру призвели до травмування 13 осіб.