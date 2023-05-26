У Польщі п'яний мер спровокував ДТП та втік з місця аварії, - RFM24
Очільник міста Нове Място в Мазовецькому воєводстві в нетверезому стані спричинив ДТП, зіткнувшись з евакуатором. Після цього він об'їхав транспортний засіб та вирушив далі
Про це інформує RFM24.
53-річний міський голова, керуючи автомобілем Skoda, зіткнувся з евакуатором. Після аварії він об'їхав пошкоджений транспортний засіб і вирушив далі. У цей момент навздогін за втікачем вирушили водій евакуатора та один зі свідків інциденту.
Через кілька сотень метрів Skoda зупинилася. Потерпілий і свідок, почавши розмову з водієм, зрозуміли, що чоловік говорив нерозбірливо і насилу тримає рівновагу. Вони також відчули від нього запах алкоголю і викликали поліцію. Аналіз показав 2 відсотки алкоголю в організмі мера - його доставили в медзаклад.
Зазначено, що у мера заберуть водійські права. Він відповідатиме за водіння в нетверезому стані, а також за ДТП.
У п'ятницю вранці посадовець був на роботі у своєму офісі. Він заявив журналістам, що "нормально виконує свої функції" і не коментує інцидент ДТП.
- Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини ДТП за участю голови райсуду Київської області, що трапилась на одному з блокпостів у місті Києві. Суддю затримали, розпочато досудове розслідування.
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