У Польщі скасували стан епідемії. Але зберегли стан епідеміологічної загрози
Стан епідеміологічної загрози діятиме щонайменше до вересня цього року
Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на слова заступника міністра здоров'я Польщі Вальдемара Краскі.
У відомстві визнають: попри великий наплив біженців з України, багато з яких не вакциновані від коронавірусу, епідеміологічна ситуація в країні змінилася на краще. Наприклад, за останню добу, 15 травня, в Польщі зафіксували лише 95 випадків COVID-19. У лікарнях перебуває менш як тисяча хворих, з них 51 – на апаратах штучної вентиляції легень. Тобто випадки зараження коронавірусом фіксують, людей госпіталізують, однак це не до порівняння з періодом, коли госпіталізації одночасно потребувало 30 тисяч пацієнтів.
Водночас прем'єр-міністр цієї країни Матеуш Моравєцкі закликав польських громадян продовжувати дотримуватися правил карантину, оскільки восени може вибухнути чергова хвиля епідемії. Так, як це було у 2020 і 2021 роках. Медики погоджуються з високопосадовецем: з настанням холодів традиційно активізуються респіраторні вірусні інфекції.
Нагадаємо, з 28 березня у Польщі скасували обов'язок проходження карантину для людей, які приїхали з-за кордону, й носіння масок у громадських місцях. Винятком залишалися й залишаються надалі медичні заклади – лікарні, поліклініки й аптеки, куди без засобу індивідуального захисту не пустять. Окрім того, з огляду на зміну стану епідемії на стан епідеміологічної загрози від понеділка, 16 травня, скасовано посаду уповноваженого уряду щодо національної програми імунізації Польщі від коронавірусу.
Стан епідемії у Польщі, нагадаємо, запровадили 20 березня 2020 року.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.57Продаж 33.27
- Актуальне
- Важливе