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У Польщі скасували стан епідемії. Але зберегли стан епідеміологічної загрози

16 травня, 2022 понедiлок
15:09
Здоров'я епідемія Польща коронавірус

Стан епідеміологічної загрози діятиме щонайменше до вересня цього року

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на слова заступника міністра здоров'я Польщі Вальдемара Краскі.

У відомстві визнають: попри великий наплив біженців з України, багато з яких не вакциновані від коронавірусу, епідеміологічна ситуація в країні змінилася на краще. Наприклад, за останню добу, 15 травня, в Польщі зафіксували лише 95 випадків COVID-19. У лікарнях перебуває менш як тисяча хворих, з них 51 – на апаратах штучної вентиляції легень. Тобто випадки зараження коронавірусом фіксують, людей госпіталізують, однак це не до порівняння з періодом, коли госпіталізації одночасно потребувало 30 тисяч пацієнтів.

Водночас прем'єр-міністр цієї країни Матеуш Моравєцкі закликав польських громадян продовжувати дотримуватися правил карантину, оскільки восени може вибухнути чергова хвиля епідемії. Так, як це було у 2020 і 2021 роках. Медики погоджуються з високопосадовецем: з настанням холодів традиційно активізуються респіраторні вірусні інфекції. 

Нагадаємо, з 28 березня у Польщі скасували обов'язок проходження карантину для людей, які приїхали з-за кордону, й носіння масок у громадських місцях. Винятком залишалися й залишаються надалі медичні заклади – лікарні, поліклініки й аптеки, куди без засобу індивідуального захисту не пустять. Окрім того, з огляду на зміну стану епідемії на стан епідеміологічної загрози від понеділка, 16 травня, скасовано посаду уповноваженого уряду щодо національної програми імунізації Польщі від коронавірусу.

Стан епідемії у Польщі, нагадаємо, запровадили 20 березня 2020 року. 

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