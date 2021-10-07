У Польщі стались дві ДТП з українцями: двоє людей померло, один - в лікарні у тяжкому стані

Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця міської поліції Агнєшка Жилка.

“У четвер вранці на з’їзді з дороги національної значення №86 на дорогу національного значення №79 у ДТП потрапили два громадянина України віком 21 і 22 роки, які їхали автомобілем Opel Astra. З невідомих причин вони з’їхали з дороги, автомобіль перекинувся і зіткнувся з деревом. Вони загинули на місці”, - заявила вона.



Водночас 6 жовтня, в одному з тунелів 43-річний громадянин України, який їхав вантажівкою, з’їхав з дороги і врізався в захисний екран, пошкодивши систему управління, яка відповідає за електроенергію і вентиляцію в тунелі.

“Непритомного чоловіка у важкому стані доставлено до лікарні. Крім українця, ніхто не постраждав”, - повідомила Жилка.