У Польщі судитимуть росіянина і білоруса за шпигунство на користь ГРУ

Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa з посиланням на заяву прессекретарки Окружної прокуратури Варшави Александри Скшиняж.

За її словами, матеріали Служби військової контррозвідки слідства вказують, що двоє громадян РФ та Білорусі працювали для російської військової розвідки (ГРУ). Їхніми завданнями було розпізнавати військові об'єкти, що мають критичне значення для оборони Польщі, а також збирати інформацію про боєздатність, моральний стан та функціонування підрозділів країни.

Прокуратура встановила, що шпигунська діяльність обвинувачених була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі.

Обвинувальний акт був переданий до Білостоцького регіонального суду відділом військових справ Варшавської воєводської прокуратури 30 грудня 2022 року. У ньому прокурор звинуватив громадянина Росії та громадянина Білорусі у веденні шпигунської діяльності на користь російської військової розвідки з 2017 року по квітень 2022 року.

При цьому, за висновками слідства, обидва фігуранти перебували на території Польщі на законних підставах.

"Громадянин Білорусі, спочатку навчаючись в одному з білостоцьких вишів, а потім влаштувавшись на роботу з організації парашутної підготовки, налагодив контакти, у тому числі соціальні, які використовував у своїй діяльності на користь російської військової розвідки. Другий обвинувачений, здійснював діяльність в інтересах російської розвідки, під виглядом проведення культурних заходів та туризму", – розповіли в прокуратурі.

26 серпня стало відомо, що російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь.

30 жовтня Служба військової контррозвідки (MAD) Німеччини попередила про активність іноземних розвідок на території країни. Зокрема, йдеться про російських і китайських шпигунів. У Німеччині були неодноразово зафіксовані спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам ФРН. Зокрема, над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальних центрів, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були зафіксовані дрони.

23 грудня стало відомо, що федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни за підозрою у державній зраді.

28 грудня ЗМІ повідомили, що у німецькій розвідці викрили імовірного російського шпигуна. За своєю посадою він мав доступ до великої кількості документів з високим ступенем секретності.