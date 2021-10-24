У Польщі водій-українець, що перевозив нелегалів, лишив автобус й 3 км тікав від поліції

Інцидент стався 23 жовтня 2021 року на національній дорозі 66. Поліція намагалася зупинити автобус марки Renault для огляду, але водій не загальмував, передає Еспресо.TV.



"Поліція розпочала переслідування, але їй перешкоджав автомобіль марки Nissan. Водій автомобіля виїхав на протилежну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем Honda. Пасажира Honda доставили до лікарні", - зазначає Польське радіо.



Після того водій автобуса Renault повернув на бічну ґрунтову дорогу, втік із місця події, залишивши автобус із 12 людьми, котрі, як підозрюють польські правоохоронці, є нелегальними мігрантами й щодо яких розпочато перевірку.



За три кілометри поліція затримала водія автобуса. Затримано й водія Nissan, який теж виявився громадянином України.



У поліції повідомили, що через стан здоров’я до лікарні потрапили двоє жінок та дитина, які їхали в автобусі Renault. Автобус у ДТП не потрапив.





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