У польському Хелмі невідомий напав з ножем на українця, той помер в реанімації, - ЗМІ
У польському місті Холм на Люблінщині невідомий чоловік напав з ножем на 36-річного українця. Пошуки нападника тривають
Про це повідомляє RMF FM.
Зазначається, що напад стався перед північчю на автостоянці на вулиці Волинській у Хелмі.
За неофіційними даними радіостанції, нападник завдав 36-річному українцю чотири удари ножем в область грудної клітини, після чого втік.
Поранений чоловік помер у лікарні попри реанімаційні заходи. Наразі тривають пошуки нападника, в тому числі з використанням службового собаки.
Поліція розслідує справу під наглядом прокуратури.
- У червні 2022 року на двох українок у Польщі напали з ножем, одна загинула. Тоді напад стався у місті Нацпольськ Мазовецького воєводства. Одного з підозрюваних затримали, він також з України.
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