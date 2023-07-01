Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що напад стався перед північчю на автостоянці на вулиці Волинській у Хелмі.

За неофіційними даними радіостанції, нападник завдав 36-річному українцю чотири удари ножем в область грудної клітини, після чого втік.

Поранений чоловік помер у лікарні попри реанімаційні заходи. Наразі тривають пошуки нападника, в тому числі з використанням службового собаки.

Поліція розслідує справу під наглядом прокуратури.