У Полтаві дівчина влаштувала на території школи стрілянину з арбалета: є поранені
На території однієї зі шкіл Полтави дівчина влаштувала стрілянину з арбалета, у результаті чого поранила двох вчителів
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
"6 вересня, близько 10:00, надійшла інформація від громадян, що на території однієї зі шкіл міста невідома дівчина поранила двох вчителів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на територію школи №11 зайшла невідома дівчина, яка з арбалету поранила двох вчителів, згодом поліцейські встановили особу правопорушниці - нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження.
За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам школи №11 міста Полтави слідчими поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Фігурантку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
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