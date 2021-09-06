У Полтаві дівчина влаштувала на території школи стрілянину з арбалета: є поранені

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

"6 вересня, близько 10:00, надійшла інформація від громадян, що на території однієї зі шкіл міста невідома дівчина поранила двох вчителів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на територію школи №11 зайшла невідома дівчина, яка з арбалету поранила двох вчителів, згодом поліцейські встановили особу правопорушниці - нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень двом педагогам школи №11 міста Полтави слідчими поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



Фігурантку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають слідчі дії.





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