У Полтаві пролунали вибухи

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.



Подробиць - поки немає. Станом на 23:39 у місті вже закінчилась повітряна тривога.



"Не ігноруємо повітряні тривоги. В Полтаві чутно було звуки вибуху. З’ясовуємо деталі. Більше подробиць – пізніше", - йдеться у повідомленні.





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