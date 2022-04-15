У Полтаві пролунали вибухи
Ввечері 15 квітня у Полтаві пролунали вибухи
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Подробиць - поки немає. Станом на 23:39 у місті вже закінчилась повітряна тривога.
"Не ігноруємо повітряні тривоги. В Полтаві чутно було звуки вибуху. З’ясовуємо деталі. Більше подробиць – пізніше", - йдеться у повідомленні.
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