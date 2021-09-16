У Полтаві школярка померла після уроку фізкультури

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

За інформацією слідства, дитина навчалася в ліцеї №33



На уроці фізкультури вона втратила свідомість. Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімаційні заходи та викликали швидку.



Дитину привели до лікарні, але дівчинка померла.



Відкрито справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причина смерті встановлюються.