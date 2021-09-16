У Полтаві школярка померла після уроку фізкультури
15 вересня в реанімації Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні померла 10-річна дитина
Про це повідомила пресслужба обласної поліції.
За інформацією слідства, дитина навчалася в ліцеї №33
На уроці фізкультури вона втратила свідомість. Медпрацівник школи та вчитель фізкультури одразу розпочали реанімаційні заходи та викликали швидку.
Дитину привели до лікарні, але дівчинка померла.
Відкрито справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причина смерті встановлюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.26Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе