У Полтаві відкрили мурал, присвячений Сергію Волині, захиснику Маріуполя

Про це повідомили в Асоціації родин захисників Азовсталі.

Урочисте відкриття муралу відбулося в Полтаві в середу, 9 листопада. На відкритті від імені Героя була присутня його сестра, представниця Асоціації родин захисників Азовсталі Тетяна Харько. Сам в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волинський нині перебуває в Туреччині.

Мурал "Вірний завжди" створила команда "Містохаб" і художники Андрій Ковтун, Гриша Шоком та Антон Кондрашов. Він прикрашатиме один з висотних будинків на провулку Ломаний 38-А та слугуватиме нагадуванням про те, що герой оборони Азовсталі народився й виріс у Полтаві.

Більше про Сергія Волинського можна прочитати тут: Сергій Волина – командир морпіхів, що став голосом Азовсталі

21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України, серед яких були і п'ять бойових командирів – Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Згідно з домовленостями, вони перебувають у Туреччині під особистою протекцією президента цієї країни до кінця війни. Перебування їх у Туреччині є умовою подальшого визволення інших українських військових з російського полону

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