Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Дивіться, саме перебування азовців у Туреччині, а не повернення їх додому, є запорукою того, що ми можемо говорити про подальше повернення наших хлопців і дівчат з полону. Як ми бачили вчора, додаткова кількість наших полонених була звільнена. Це також один із етапів обміну та звільнення. Звичайно, це була виторгувана умова і зараз наші хлопці тут перебувають доволі у комфортних умовах, під захистом Туреччини", - сказав Василь Боднар.

Надзвичайний та Повноважний Посол України у Туреччині зазначив, що азовці знаходяться у повній безпеці.

"У спеціальних умовах, щоб не було загроз їхній безпеці та їхнім сім’ям. Сама їх безпека є головною для нас сьогодні. На жаль, сьогодні немає такої можливості, щоб вони могли комунікувати з зовнішнім світом, але це не проблема для їхнього життя і здоров’я чи їхнього перебування у Туреччині", - додав він.