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Головна війна з Росією Перебування азовців у Туреччині, а не вдома, є запорукою подальшого звільнення наших полонених, - посол України Боднар
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Перебування азовців у Туреччині, а не вдома, є запорукою подальшого звільнення наших полонених, - посол України Боднар

12 жовтня, 2022 середа
17:01
війна з Росією Азов Азовсталь

Азовці, які перебувають наразі у Туреччині, поки не можуть повернутися додому, адже це є умовою подальшого визволення інших українських військових з російського полону

Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Дивіться, саме перебування азовців у Туреччині, а не повернення їх додому, є запорукою того, що ми можемо говорити про подальше повернення наших хлопців і дівчат з полону. Як ми бачили вчора, додаткова кількість наших полонених була звільнена. Це також один із етапів обміну та звільнення. Звичайно, це була виторгувана умова і зараз наші хлопці тут перебувають доволі у комфортних умовах, під захистом Туреччини", - сказав Василь Боднар.

Надзвичайний та Повноважний Посол України у Туреччині зазначив, що азовці знаходяться у повній безпеці.

"У спеціальних умовах, щоб не було загроз їхній безпеці та їхнім сім’ям. Сама їх безпека є головною для нас сьогодні. На жаль, сьогодні немає такої можливості, щоб вони могли комунікувати з зовнішнім світом, але це не проблема для їхнього життя і здоров’я чи їхнього перебування у Туреччині", - додав він.

  • У середу, 21 вересня, в результаті обміну полоненими з російського полону вдалося повернути 215 захисників України.
  • 3 жовтня воїни з Азовсталі зустрілися зі своїми сім'ями у Туреччині. Також воїнів відвідали керівник Офісу президента України та перша леді Зеленська.

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Україна
Росія
Туреччина
полонені
Азовсталь
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