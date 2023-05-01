Про це інформує Служба безпеки України.

СБУ затримала двох людей, які організовували проксі-центр, який працював як VPN. Тобто цей сервіс давав можливість користувачам з інших країн користуватися послугами наче, як з українського мобільного Інтернету. Таким чином, РФ проводила "інформаційні операції" проти України.

Переважна більшість клієнтів були росіянами, які ховали справжні IP-адреси для доступу до соцмереж.

"При цьому сервери ворожого "осередку" знаходились на території країни-агресора. Це дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті нібито від імені українських громадян", - пояснюють правоохоронці.

Зловмисники брали за свої послуги майже 2,5 тис. грн на місяць. Гроші вони отримували через заборонені платіжні системи.

Зловмисників затримали. Ними виявились двоє жителів Полтавської та Харківської областей.

Під час обшуків СБУ знайшла спеціальне обладнання, 120 тис. доларів та пів кілограма золота, телефони, записи про незаконну діяльність.

Організатору проксі-центру повідомлено про підозру за незаконні дії з платежами та електронними грошима.