У Полтавській області на чоловіка напала пантера, його госпіталізовано

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.



Правоохоронці вивчають обставини нападу пантери на чоловіка, який стався 29 липня в екопарку в с. Ковалівка Полтавського району.



"Про травмування через напад тварини чоловіка приблизно о 12-й годині до поліції повідомили медики. Потерпілого госпіталізували до обласної лікарні: чоловікові надають необхідну медичну допомогу", - пишуть на сайті поліції.



Слідчо-оперативна група встановила, що під час нападу хижака чоловік перебував у вольєрі.



За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства) Кримінального кодексу України.



У рамках кримінального провадження правоохоронці з'ясують, як потерпілий потрапив у вольєр і на якій підставі він перебував у місці утримання хижої тварини.

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