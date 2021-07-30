У Полтавській області на чоловіка напала пантера, його госпіталізовано
У Полтавській області чоловік дістав ушкодження через напад пантери в Ковалівському екопарку, поліція розпочала досудове розслідування
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.
Правоохоронці вивчають обставини нападу пантери на чоловіка, який стався 29 липня в екопарку в с. Ковалівка Полтавського району.
"Про травмування через напад тварини чоловіка приблизно о 12-й годині до поліції повідомили медики. Потерпілого госпіталізували до обласної лікарні: чоловікові надають необхідну медичну допомогу", - пишуть на сайті поліції.
Слідчо-оперативна група встановила, що під час нападу хижака чоловік перебував у вольєрі.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства) Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження правоохоронці з'ясують, як потерпілий потрапив у вольєр і на якій підставі він перебував у місці утримання хижої тварини.
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