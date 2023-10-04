У  Полтавського ГЗК новий фінансовий директор 

Сергій Бивалін працює на Полтавському ГЗК майже 30 років. Протягом цього часу він обіймав різноманітні менеджерські посади на підприємстві. Зокрема, працював керівником проєктного офісу та заступником фінансового директора підприємства. У 2020 році виконував обовʼязки фінансового контролера Групи Ferrexpo.

Володимир Леонов, який до цього працював на посаді фінансового директора, продовжуває співпрацю із компанією як член правління Полтавського ГЗК.