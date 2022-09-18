У помешканні Коломойського провели обшук в справі Укрнафти, - "Дзеркало тижня"
Сьогодні, 18 вересня, у Ігоря Коломойського детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшук, у ході якого вилучили документи та комп'ютерну техніку
Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання "Дзеркало тижня"
Як йдеться у повідомленні, 18 вересня в Ігоря Коломойського детективи НАБУ провели обшук, який стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.
"За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п'ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель. Джерела видання в НАБУ факт обшуку підтвердили. При цьому підкреслили, що це, чи не вперше на їхній пам'яті, був обшук, про який нікого не попереджали", - зазначає видання.
За інформацією "Дзеркала тижня", Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником Укрнафти, де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій:
- колишньому голові правління Укрнафти,
- колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і перероблювання Укрнафти,
- колишній керівниці відділу контролю за обліком та постачанням нафти й нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта",
- колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).
"Справу відкрили за статтею про "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах". Ще у 2019-му підозри по ній були готові, втім ексочільник САП Назар Холодницький не наважився їх підписати. Новому керівнику САП Олександрові Клименку стало сміливості", - йдеться у повідомленні.
Як нагадує видання, Ігор Коломойський, разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, володіють 40% компанії "Укрнафта", решта належить державі в особі НАК "Нафтогаз".
"Керівництво НАК неодноразово стверджувало, що з 2015 року повністю контролює компанію, втім, ані її операційні результати, ані ринкові джерела ніколи не підтверджували цих сміливих заяв", - пише "Дзеркала тижня".
- 3 вересня НАБУ оголосило про підозру колишньому голові правління Укрнафти, який разом із низкою інших осіб може бути причетний до виведення з компанії 13,3 млрд грн.
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