Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання "Дзеркало тижня"

Як йдеться у повідомленні, 18 вересня в Ігоря Коломойського детективи НАБУ провели обшук, який стосувався справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн в цінах 2015 року.

"За словами свідків, представники слідства завітали до олігарха о п'ятій ранку, за місцем його проживання на курорті Буковель. Джерела видання в НАБУ факт обшуку підтвердили. При цьому підкреслили, що це, чи не вперше на їхній пам'яті, був обшук, про який нікого не попереджали", - зазначає видання.

За інформацією "Дзеркала тижня", Коломойський поки не проходить у цій справі як обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Але він є співвласником Укрнафти, де днями прокурорами САП та детективами НАБУ було оголошено підозри щодо фінансових махінацій:

колишньому голові правління Укрнафти,

колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і перероблювання Укрнафти,

колишній керівниці відділу контролю за обліком та постачанням нафти й нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта",

колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (одного з них затримали).

"Справу відкрили за статтею про "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах". Ще у 2019-му підозри по ній були готові, втім ексочільник САП Назар Холодницький не наважився їх підписати. Новому керівнику САП Олександрові Клименку стало сміливості", - йдеться у повідомленні.

Як нагадує видання, Ігор Коломойський, разом із Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Палицею, володіють 40% компанії "Укрнафта", решта належить державі в особі НАК "Нафтогаз".

"Керівництво НАК неодноразово стверджувало, що з 2015 року повністю контролює компанію, втім, ані її операційні результати, ані ринкові джерела ніколи не підтверджували цих сміливих заяв", - пише "Дзеркала тижня".

3 вересня НАБУ оголосило про підозру колишньому голові правління Укрнафти, який разом із низкою інших осіб може бути причетний до виведення з компанії 13,3 млрд грн.

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