У понад 2 тис. сіл України вперше з'явився широкосмуговий інтернет

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Він зауважив, що за 2021 рік кількість українців, що користуються державними електронними послугами, зросла від 53% до 60%.



"За 2021 рік на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Дія" додалось більш як 20 електронних послуг. У застосунку "Дія" реалізовано 15 нових послуг та впроваджено відображення 6 нових цифрових документів, зокрема внутрішнього та міжнародного COVID-сертифікатів", - розповів міністр під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді.



За його словами, на "Дії" можна отримати понад 30 електронних сервісів, а послуги з реєстрації бізнесу є одними з найшвидших у світі.



"Вагомим напрямком роботи для розширення зручності та доступності державних послуг є розвиток мережі ЦНАПів. Вона зросла удвічі, до 2 700 точок доступу: 1 020 центрів, 1 527 віддалених робочих місць, 120 територіальних підрозділів, 28 мобільних центрів", - додав він.



Денис Шмигаль зауважив, що для того, щоб більше громадян могли скористатися онлайн-послугами, у понад 2 тис. населених пунктів сільської місцевості вперше з’явився широкосмуговий доступ до інтернету. Близько 700 тис. українців можуть підключитися до якісної мережі. Більш ніж 5 тис. закладів соцінфраструктури вперше отримали доступ до швидкісного інтернету.



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