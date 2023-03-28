Про це свідчать результати онлайн-опитування "Оцінка міграційних процесів та настроїв", яке провів Український інститут майбутнього.

В підсумках опитування йдеться: 37% респондентів відмітили, що мають найближчих родичів, які виїхали з країни після 24 лютого 2022 року; щодо друзів/знайомих – понад 80% учасників опитування зазначили, що мають серед друзів/знайомих, з якими спілкуються особисто, тих, хто виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення.

Окрім цього, 21% респондентів відмітили, що мають серед своїх друзів/знайомих/колег чоловіків, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, але в цілому не мали на це законних причин/підстав.