У понад 80% українців знайомі чи друзі виїхали за кордон після 24 лютого 2022-го - опитування
У понад 80% українців родичі, знайомі чи друзі виїхали за кордон після 24 лютого, понад 20% - без законних підстав
Про це свідчать результати онлайн-опитування "Оцінка міграційних процесів та настроїв", яке провів Український інститут майбутнього.
В підсумках опитування йдеться: 37% респондентів відмітили, що мають найближчих родичів, які виїхали з країни після 24 лютого 2022 року; щодо друзів/знайомих – понад 80% учасників опитування зазначили, що мають серед друзів/знайомих, з якими спілкуються особисто, тих, хто виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення.
Окрім цього, 21% респондентів відмітили, що мають серед своїх друзів/знайомих/колег чоловіків, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, але в цілому не мали на це законних причин/підстав.
- У тому ж опитуванні йдеться, що 55% українців вважають, що перспективи за кордоном впливають на рішення не повертатися на батьківщину.
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