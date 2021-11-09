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У Португалії роботодавцям заборонили турбувати працівників у позаробочий час

9 листопада, 2021 вiвторок
19:01
Суспільство

У Португалії внесли зміни до трудового законодавства. За новими правилами, роботодавці не мають права турбувати працівників у позаробочі години, інакше їм загрожує штраф

Про це повідомляє EuroNews.

Крім заборони турбувати працівників, парламент ухвалив ще одну зміну до законодавства. Відтепер португальські роботодавці мають оплачувати додаткові витрати на інтернет та електроенергію тих робітників, що працюють дистанційно.

Усі зміни поширюються на компанії, що налічують понад 10 працівників.

Також компанії мають запроваджувати заходи проти самотності. Зокрема, організовувати для робітників, які працюють дистанційно, офлайн-зустрічі принаймні кожні 2 місяці.

Також зміни до законодавства стосуються і батьків маленьких дітей до восьми років, які відтепер мають право працювати вдома без попередньої домовленості з роботодавцем.

Як пише EuroNews, Португалія стала першою європейською країною, яка змінила правила дистанційної роботи як прямий наслідок пандемії COVID-19 у січні цього року. Згідно з тимчасовими правилами, дистанційна робота стала обов’язковою, а роботодавців зобов’язали надавати необхідні інструменти для роботи з дому.

  • Нагадаємо, у Португалії за майже два роки пандемії зафіксували понад мільйон випадків COVID-19, з них 18 тис. - летальних. У країні повністю вакцинували від коронавірусу 86,53% дорослого населення.
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Новини
законодавство
Португалія
Коронавірус
дистанційна робота
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