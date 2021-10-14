У порядку денному ВР немає кадрових питань про уряд, - Стефанчук
Порядок денний Верховної Ради на найближчий пленарний тиждень, з 19 по 22 жовтня, не передбачає розгляду питань про кадрові ротації в Кабінеті міністрів України
Про це повідомив журналістам у четвер, 14 жовтня, голова парламенту Руслан Стефанчук, інформує Інтерфакс-Україна.
"Поки ці питання про перестановки в Кабміні до порядку денного не внесені, і думаю, що стояти не будуть, тому що для нас дуже важливі законопроекти, про які ми говорили раніше. І після того, як ми їх приймемо, прийматимуться і інші, можливо, і кадрові, рішення", - сказав Стефанчук.
В той же час він уточнив, що Верховна Рада може розглядати кадрові питання і без попереднього включення їх до порядку денного, але "станом на зараз у Верховній Раді немає жодного подання про кадрові питання”.
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