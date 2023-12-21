У потязі, яким окупанти везли українських дітей з "оздоровлення" з Тюмені, померла 12-річна дівчинка з Луганщини

Про це повідомила низка російських пропагандистських ЗМІ, зокрема державне пропагандистське агентство РФ ТАСС.

Як пише телеграм-канал Astra, 12-річна Вероніка їхала у складі групи зі 125 дітей з окупованої частини Луганської області України в поїзді номер 115 сполученням "Тюмень – Адлер". Діти поверталися після так званого відпочинку в таборі "Олімпійська дитина" під Тюменню. Вранці 20 грудня у Вероніки піднялася температура до 39 градусів, дитині дали жарознижувальне. А вже ввечері дівчинка знепритомніла і померла.

За інформацією слідчого комітету РФ, смерть зафіксували працівники швидкої допомоги, коли поїзд був на території Пензенської області. Слідчі порушили кримінальну справу за фактом смерті дитини. Для встановлення точної причини смерті призначено та проводять судово-медичну експертизу.

Уночі 21 грудня, коли поїзд прибув на станцію до міста Балашов Саратовської області, дітей госпіталізували до інфекційної лікарні Саратова.

Згодом губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, мовляв, у 60 дітей з групи спостерігають ознаки ГРВІ, а в 15 дітей підтвердили грип А.

Пізніше у МОЗ РФ запевнили, що дітей у важкому стані немає. Вони уточнили, що 86 дітей з групи госпіталізовано із симптомами ГРВІ, 7 із них начебто у стані середнього ступеня тяжкості – з температурою, інші – в задовільному стані.