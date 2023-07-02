У Повітряних силах не виключають, що Іран може постачати Росії безпілотники Mohajer-6

Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він зазначив, що вже ні для кого не секрет, що Росія постійно отримує від Ірану ударні БПЛА. На це вказують регулярні перельоти військово-транспортних літаків з Тегерана в Москву. Також їх доставляють імовірно морським шляхом, а саме Каспійським морем. Приймають же вантажі в портах Махачкала та Астрахань.

За словами Ігната, питання постає в тому, який обсяг Іран готовий і надалі надавати Росії. Також питання полягає в тому, чи зможе держава-агресор виготовляти дрони самостійно, чи на територіях інших країн.

"Але зрештою співпраця Ірану та Москви триває. Не лише "шахеди", можливо, і інші типи БПЛА знову будуть доставлятися на територію держави-окупанта, скажімо, такі як Mohajer-6 та інші", - зауважив Ігнат.