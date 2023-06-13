У Повітряних силах розповіли, чим загрожують розміщені в Брянській області ракетні комплекси "Бал"
Силам ППО буде непросто реагувати на обстріли з БРК "Бал", які російські окупанти, ймовірно, завезли до Брянської області. Швидкість польоту цих ракет дуже висока
Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
Цей ракетний комплекс використовує протикорабельні ракети Х-35.
"Звичайно, ці ракети летять доволі таки швидко, і реагувати на них важко. Можна впливати якимось іншими засобами, але я думаю, що комплекси, які здатні перехоплювати балістику, можуть з ними справлятися. Зенітним комплексам, на жаль, з ракетами, які летять понад 3,5 тис. км/год, буде важко", - сказав Ігнат.
Знищувати балістичні ракети можуть установки Patriot і SAMP/T, але Україна має їх замало.
Речник Повітряних сил зазначив, що легше знищити установки, які запускають ці ракети, аніж самі повітряні цілі.
- 12 червня Центр нацспротиву повідомив, що російські війська перемістили у Брянську область берегові ракетні комплекси "Бал", аби обстрілювати мирні українські міста.
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